Сочи, Краснодарский край, 6 августа 2019, 15:18 — REGNUM
Главный принцип образовательного центра «Сириус» — открытость, его цель — создание равных возможностей для развития талантливых детей со всей России. Об этом сказал президент Владимир Путин 6 августа на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Глава РФ добавил: с 2015 года здесь прошли обучение более 30 тыс. одаренных детей со всех концов страны, которые получили это право, пройдя «очень серьезный конкурсный отбор». По словам президента, в «Сириусе» созданы принципиально новые условия обучения, которые дают детям равные возможность раскрыть талант.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 августа, президент РФ Владимир Путин находится в Сочи, где проводит встречу с главой Абхазии. А также обсуждает перспективы развития образовательного центра «Сириус».