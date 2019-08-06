Сочи, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM

Главный принцип образовательного центра «Сириус» — открытость, его цель — создание равных возможностей для развития талантливых детей со всей России. Об этом сказал президент Владимир Путин 6 августа на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

«Мы создавали «Сириус» не как замкнутое пространство, обособленную, элитную школу для избранных, главный принцип этого учреждения — открытость и доступность для всех детей, для всех талантливых детей», — отметил Путин.

Глава РФ добавил: с 2015 года здесь прошли обучение более 30 тыс. одаренных детей со всех концов страны, которые получили это право, пройдя «очень серьезный конкурсный отбор». По словам президента, в «Сириусе» созданы принципиально новые условия обучения, которые дают детям равные возможность раскрыть талант.

«Это помогает им раскрыть свои способности, свой дар, получать образование на стыке сразу нескольких дисциплин, заниматься творчеством и спортом одновременно, работать в командах высокотехнологичных компаний, участвовать в научных и инженерных проектах», — сказал Путин, отметив, что такой подход соответствует национальным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 августа, президент РФ Владимир Путин находится в Сочи, где проводит встречу с главой Абхазии. А также обсуждает перспективы развития образовательного центра «Сириус».