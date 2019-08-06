Москва, , 13:09 — REGNUM

Особо опасными болезнями животных в мире являются африканская чума свиней, вирусный артериит и грипп лошадей, а также опасен контагиозный метрит и инфекционная анемия лошадей и мэди-висна, сообщили в Россельхознадзоре.

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В конце июля зафиксированы новые вспышки этих заболеваний среди животных. Так, самые большие очаги заражения свиней африканской чумы зарегистрированы Румынии (323), Вьетнаме (196) и Польше (97). Классическую чуму свиней выявляли в Японии (155 очагов).

В Замбии (4), в Марокко (1), Зимбабве (1) и Малави (1) зарегистрированы очаги ящура. В Казахстане выявлен очаг оспы овец и коз, а в Израиле — очаг чумы мелких жвачных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ за месяц в мире выявлено 985 очагов опасных болезней животных.

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