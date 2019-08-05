Москва, , 18:14 — REGNUM

По итогам июля, на территории ранее считавшихся благополучными стран зафиксированы новые вспышки смертельно опасных заболеваний животных. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ). Всего в мире выявили 985 очагов опасных болезней животных.

В частности, в Словакии выявлен очаг африканской чумы свиней, в Польше — вирусный артериит лошадей, грипп Лошадей — в Судане, контагиозный метрит лошадей — в Дании, инфекционная анемия лошадей — в Греции и мэди-висна — в Норвегии.

Также новые очаги АЧС выявлены в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Латвии, Польше, Румынии, Молдавии, Украине, Китае и ЮАР. Классическую чуму свиней фиксировали в Японии и Бразилии.

В четырех странах зарегистрированы новые очаги ящура — Замбия, Марокко, Зимбабве и Малави. В Казахстане выявлен очаг оспы овец и коз, а в Израиле — очаг чумы мелких жвачных, также очаги заразного узелкового дерматита. В Испании зарегистрирована губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота.

Очаги высокопатогенного гриппа птиц выявлены во Вьетнаме, Мексике, Тайване и ЮАР.

Также сообщается о геморрагической болезни кроликов в США, инфекционной анемии лошадей в Перу, микоплазмозе птиц в Свазиленде, низкопатогенном гриппе птиц в Дании и на Тайване. В Бразилии, Дании и Греции регистрируют очаги лихорадки западного Нила.

Как сообщало ИА REGNUM, в России неблагоприятными регионами по АЧС в настоящее время являются Нижегородская область, Приморье, Ульяновская область и Новгородская область.

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