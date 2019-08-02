Москва, , 17:15 — REGNUM

За последнюю неделю с 27 июля по 2 августа во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) поступили сообщения о 352 очагах особо опасных болезней. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Так, новые очаги африканской чумы свиней выявлены в Венгрии, Латвии, Молдавии, Румынии, на Украине и во Вьетнаме. Причём на территории Вьетнама выявлено 194 очага инфекции.

В Марокко зафиксирован очаг ящура среди крупного рогатого скота, в Мексике и Тайване — высокопатогенный грипп птиц.

Также организация получила сообщение о случае сапа лошадей в Кувейте, о заболевании крупного рогатого скота сибирской язвой во Франции и двух очагах микоплазмоза птиц в Королевстве Свазиленд.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза на внешней границе Евразийского экономического союза. Решение было принято в связи с широким распространением африканской чумы свиней в европейских странах.