Москва, , 07:21 — REGNUM

В России с сегодняшнего дня, 1 августа, для ушедших на заслуженный отдых, но продолжающих трудится граждан страны вырастут пенсии. Размер прибавки работавших в 2018 году пенсионеров, в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, будет зависеть от размера заработной платы. Чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Пенсионном фонде России.

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Уточняется, что августовский перерасчёт страховых пенсий будет беззаявительным и коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в 2018 году поступали страховые взносы. Согласно предварительным данным, это почти 14 млн пенсионеров

«Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля», — уточнили в ПФР.

На эти выплаты в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений. Перерасчет предположительно коснётся полумиллиона пенсионеров. Так, для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты — 5,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средний размер пенсий в России в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года. Средний размер пенсии в России по итогам первого полугодия 2019 года составил 14 тысяч 135 рублей — это 30,5% от среднего размера оплаты труда в России.

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