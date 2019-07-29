Москва, , 14:18 — REGNUM

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно. В Пенсионном фонде рассказали, как избежать такой ситуации, пишет Российская газета.

Отмечается, что такие ситуации возникают, когда информация не предоставляется вовремя. Например, выплата пенсии по потере кормильца, право на которую теряется трудоспособным гражданином при наступлении 18 лет, при этом срок продлевается до 23 лет при очном обучении. Если данные граждане заканчивают обучение, они должны уведомить об этом Пенсионный фонд.

Переплата пенсии также возможна после смерти иждивенца, например, супругов или внуков, за которого установлена прибавка к пенсии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 августа пересчитают пенсии тем пенсионерам, которые продолжают работать. Прибавка называется «ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров». Вместе с тем работающие пенсионеры, оформившие пенсию после 1 января 2019 года, в августе 2019 года прибавку не получат.

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