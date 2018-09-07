Голикова объяснила, как будут индексировать пенсии в РФ в 2019 году

Москва, , 18:41 — REGNUM Поправки в пенсионное законодательство, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, вступят в силу (если соответствующий закон будет принят) с 1 января 2019 года. Об этом 7 сентября заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«До того как заработает закон, правительством РФ будет обеспечено принятие необходимых подзаконных актов, тем более что на ряд моментов президент обратил особое внимание в своём обращении, — пояснила Голикова. — Речь идёт о специальных программах по переподготовке на рынке труда. Также речь идёт о том, что сегодня полномочия по установлению максимального и минимального пособия по безработице — это компетенция правительства, и соответствующее постановление будет принято до начала финансового года».

Также Голикова уточнила, что в настоящее время регионы РФ работают по подготовке и принятию законодательных инициатив по тем региональным льготам, которые находятся в их сфере компетенции.

«Имеются в виду льготы по проезду, ЖКХ, лекарственному обеспечению и ряд других, — сказала Голикова. — Пенсионный фонд РФ уже сейчас ведёт работу по пересчёту пенсий, поскольку в 2019 году произойдёт индексация. Ещё одной отличительной особенностью является то, что в рамках внесённых поправок индексация пенсий будет не с 1 февраля и 1 апреля, как это было раньше, а вся индексация произойдёт с 1 января, то есть прибавку пенсионеры получат уже с 1 января. А те, кто получает в первые дни января, — у них пересчёт будет в декабре, и по некоторым выплаты начнутся уже в конце декабря 2018 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России по вопросам, связанным с пенсионной реформой. Глава государства озвучил своё отношение к предлагаемым правительством РФ изменениям в пенсионном законодательстве, а также внёс в эти изменения некоторые коррективы.

Сегодня, 7 сентября, Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

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