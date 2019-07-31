Аналитики считают выгоду от отказа жителями РФ от личного транспорта в пользу такси.

Подробнее тут: Эксперты сравнили стоимость такси и личного авто в России

Оказалось, если проезжать менее 5,4 тыс. км ежегодно, то личный автомобиль иметь невыгодно. По данным аналитиков, в России средняя стоимость поездки на такси составляет 130 рублей. В Москве дороже — 350 рублей.

В столице и вовсе более популярным становится каршеринг. Читайте о заявлении Ликсутова: москвичи отказываются от личных авто в пользу каршеринга.

О ценах на такси в регионах подробнее в трансляции ИА REGNUM.