37% петербуржцев готовы были бы отказаться от собственного автомобиля в пользу такси в случае низкой стоимости поездок на такси. Главными преимуществами такси люди считают то, что оно дешевле, чем содержание собственного автомобиля, а также то, что такси дает возможность заниматься своими делами во время поездки, что при поездке в такси не нужно платить за парковку. Такие данные были получены в 2019 году при опросе, организованном одним из сервисов такси и исследовательской компанией ResearchMe.
Такси или личный автомобиль: что выгоднее на Урале
Екатеринбурге из центра города на окраину можно уехать за немногим более 200 рублей. От мэрии до жилого района Химмаш можно уехать за 230 рублей. Поездка в аэропорт «Кольцово» обойдётся оттуда же уже в 450 рублей. Немногим дороже — в 470 рублей — обойдётся поездка до пригорода Екатеринбурга — Среднеуральска.
Примечательно, что поездку до соседнего дома оценили в той же компании в 120 рублей. При этом в другом пригороде Екатеринбурга — Первоуральске — проезд по городу стоит в среднем 100 рублей. А вот за проезд между городами придётся заплатить от 900 рублей в один конец.
В Чебоксарах одно из наиболее популярных служб такси заверяет, что стоимость поездки составляет «от 79 рублей, грузоперевозки — от 320 рублей». По факту поездки по городу вряд ли обойдутся дешевле 120 рублей.
Цены на такси в России пропорциональны доходам, тогда как стоимость владения автомобилем не сильно отличается от других стран. К такому выводу пришли аналитики банка HSBC, пытаясь объяснить первое место нашей страны в международном рейтинге. Согласно расчётам, автовладельцам, которые проезжают в год меньше 5388 км, выгоднее пользоваться такси.
Аналитики подсчитали выгоду отказа от автомобиля в Москве и РФ
В Республике Алтай стоимость поездки из пригородного села Майма до столицы — Горно-Алтайска (порядка 10 км) — обойдётся примерно в 220−270 рублей. В праздники тарифы растут, да и ожидание свободной машины может сильно затянуться. Ещё одна особенность местного такси — спрашивать, поедут ли дети, но всё равно, даже при утвердительном ответе, не предоставлять автокресла.