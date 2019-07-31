Нижний Новгород, , 17:55 — REGNUM

В Нижнем Новгороде последние пару лет вызов такси не является проблемой. Для многих жителей города, особенно для тех, кто ездит на короткие расстояния, этот вид транспорта стал любимым и привычным. Такси можно заказать как через приложение, так и позвонив по телефону. В городе работает несколько традиционных крупных служб-агрегаторов такси, так и множество частных компаний. Некоторые службы заранее информируют о сумме поездки, ряд сервисов предъявляет цену по её завершению.

Минимальная стоимость поездки с использованием услуг одного из крупных агрегаторов составляет 69 рублей. В эту сумму включён вызов машины в определённую точку, три минуты бесплатного ожидания клиента, 5-минутная поездка протяжённостью не более 2 км.

Однако поездка из центра, например, от площади Горького до ДК Автозавода обойдется не дешевле 200 рублей, а в сложных ситуациях — дождь, часы пик, или ранним утром, которые называются обтекаемо «высоким спросом», стоимость поездки может увеличиваться троекратно. В частности, в преддверии Нового года наблюдался рост тарифа практически во всех службах на 50 — 200%. При этом жители города помнят, как 10 лет назад, когда число фирм-перевозчиков было крайне малым, минимальная стоимость поездки «даже в соседний подъезд» составляла 200 рублей.

Сейчас же с развитием сервисов — агрегаторов такси поездки стали значительно дешевле. Предприимчивые нижегородцы и гости города, например, студенты консерватории из Китая, вызывают один автомобиль от общежития до вуза, рассказал корреспонденту ИА REGNUM водитель такси. Такая поездка в случае невысокого спроса будет стоить не больше 70−80 рублей.

«Набьются в одну машину и едут дешевле, чем в трамвае», — пошутил перевозчик.

ИА REGNUM напоминает, в марте текущего года на Зеленском съезде произошла массовая драка таксистов. Местные водители посчитали, что приезжие из других регионов Приволжского федерального округа — Чувашии, Мордовии, Удмуртии — отбирают клиентов. Энергичные приезжие отзываются на все вызовы, цена на услугу не растёт, а доходы таксистов-нижегородцев падают.