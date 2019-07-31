Москва, , 06:40 — REGNUM

Средняя стоимость поездки на такси в Москве составляет около 350 рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на HSBC.

Игрушечный автомобиль Pixabay.com

В исследовании банка говорится, что стоимость одной поездки на такси в России в среднем на 75% меньше, чем в Соединённых Штатах. При этом стоимость владения автомобилем ниже только на 30%. Средняя стоимость поездки такси в РФ, по расчётам аналитиков, составила 130 рублей, в Москве — 350 рублей.

«Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны», — пришли к выводу представители HSBC.

В банке подсчитали, что автовладельцам из РФ, которые проезжают меньше 5388 км в год, пользоваться такси в течение десяти лет выйдет дешевле, чем приобретать личный автомобиль. Россия оказалась на первом месте среди крупных стран по этому расстоянию, обойдя примерно вдвое Индию, идущую на втором месте.