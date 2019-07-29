Москва, , 11:01 — REGNUM

За последние полгода в Москве совершено более 24 миллионов поездок на автомобилях каршеринга, сообщает 29 июля официальный портал мэра и правительства Москвы.

Автомобили каршерингового сервиса Transport.mos

За весь 2018 год таких поездок было 23 миллиона. За год автопарк увеличился в два раза и сейчас составляет 21 тысячу автомобилей разных операторов. По планам, в 2030 году таких машин должно стать 30 тысяч.

«Часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды. В результате в столице снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства — ведь им не требуется содержать и ремонтировать машину», — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По статистике, одним автомобилем каршеринга ежедневно пользуются семь человек. Это заменяется сразу несколько личных машин и освобождает парковочные места.

Как сообщало ИА REGNUM, каршеринговая компания «Делимобиль» приобрела 50 автомобилей итало-американского автопроизводителя Fiat 500.

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