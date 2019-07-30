Москва, , 12:51 — REGNUM

ЕГЭ в 2019 году прошел в штатном режиме. Анализ результатов ЕГЭ не выявил никаких аномалий. Об этом заявил \руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, сообщили в Рособрнадзоре.

Результаты ЕГЭ-2019 года сопоставимы с предыдущими годами, это подтверждает стабильность, прозрачность и объективность экзамена.

Также в штатном режиме прошел ОГЭ. «Но проведение ОГЭ вызывает определенную тревогу в части его объективности. Это подтверждается полученными жалобами на горячую линию», — пояснил Кравцов.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах проведены согласно графику. В 2019 году приняли участие более 5,5 млн школьников из 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов. В 2020 году также планируется добавить ВПР в 8-м классе.

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Как сообщало ИА REGNUM, основной период сдачи ЕГЭ в российских школах завершился 1 июля. Всего в 2019 году Единый госэкзамен сдавали 750 тысяч человек, из них 662 тысячи — это выпускники 2018/19 учебного года.

Подробнее: Обнаружены нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ