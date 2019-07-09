Москва, , 18:08 — REGNUM

Количество нарушений при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году сократилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Рособрназора.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основной период сдачи ЕГЭ в российских школах завершился 1 июля. Всего в 2019 году Единый госэкзамен сдавали 750 тысяч человек, из них 662 тысячи — это выпускники 2018/19 учебного года.

Как рассказали в ведомстве, если в 2018 году было зафиксировано 1363 случая удаления с экзамена, то в 2019 году их всего 998. При этом 463 экзаменуемых были удалены из-за использования мобильного телефона на экзамене. Из-за попытки воспользоваться справочными материалами выведены с испытания 383 ученика. Также было зафиксировано 19 случаев, когда выпускники пытались вынести контрольно-измерительные материалы с территории пунктов проведения экзамена. Ещё 133 инцидента имели другие причины.

На протяжении всего периода сдачи ЕГЭ на сайте Рособрнадзора была организована круглосуточная «Линия доверия» и «Горячая линия», принимавшая вопросы по организации и проведению государственной итоговой аттестации, а также информировавшая организаторов о нарушениях. Всего поступило 1450 звонков, а на «Горячую линию» — 4 850 звонков. Из них 152 жалобы на организационные и технологические нарушения в пунктах проведения экзаменов.

По каждому обращению, заверили в Рособрнадзоре, проведена работа. В пункты проведения экзаменов, по которым поступала информация о нарушении порядка, направлялись федеральные общественные наблюдатели и эксперты, просматривались видеозаписи с экзаменов.

«Изменений по процедуре проведения ЕГЭ в следующем году не планируется», — добавили в ведомстве.

И хотя, согласно статистике надзорного ведомства, можно сделать вывод, что система проведения ЕГЭ совершенствуется, в 2019 году во время сдачи экзаменов произошло сразу несколько резонансных происшествий. Подробнее о них читайте в материале ИА REGNUM ЕГЭ-2019: самые громкие происшествия.