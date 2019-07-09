Москва, 9 июля 2019, 14:38 — REGNUM
Роскомнадзор предупреждает школьников и их родителей, что обнаружены сайты по проверке результатов ЕГЭ, незаконно собирающие персональные данные, сообщается на сайте ведомства.
В частности, один из сайтов собирал персональные паспортные данные без документов, определяющих политику конфиденциальности. Сейчас сайт заблокирован.
В ведомстве напомнили, что за нарушение закона о защите персональных данных для юрлиц предусмотрен штраф в размере 15−30 тыс. рублей.
Сообщить о подобных нарушениях можно на сайте Роскомнадзора.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что предварительный анализ результатов ЕГЭ в 2019 году не демонстрирует никаких аномалий.
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