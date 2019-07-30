Москва, , 07:49 — REGNUM

Сервис BlaBlaCar и ресурсы по бронированию автобусных билетов могут попасть в чёрный список сайтов, создать который предлагает Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Речь идёт о ресурсах, дающих возможность гражданам забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с соответствующей инициативой уже направлено в Госдуму РФ. Об этом сообщает газета «Известия» 30 июля со ссылкой на документ.

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По оценкам ООП, в России из примерно 900 тыс. межрегиональных автобусов, причём треть из них работает незаконно. В письме отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок, что влияет на безопасность.

Организация уже сформировала перечень из 229 сайтов, которые торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. Среди них — Яндекс. Автобусы, BlaBlaCar, Автовокзалы.ру, OneTwoTrip, Туту.ру и «Связной.Трэвел». Авторы инициативы предлагают вести единый реестр таких сайтов. А в случае сотрудничества с нелегальными перевозчиками блокировать такие ресурсы за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан»

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Рассмотреть инициативу Общероссийского объединения пассажиров планируется в осеннюю сессию Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с требованием запретить работу системы поиска транспортных средств и попутчиков Blablacar в Арбитражный суд Москвы обратилась транспортная компания из Астрахани — ООО «ТРАНС ЛАЙН». Согласно материалам дела, истец требует запретить распространять информацию на сайте Blablacar и его мобильной версии, а также запретить на территории РФ деятельность ООО «КОМЬЮТО РУС» в части работы сервиса Blablacar. Таким образом, в случае удовлетворения иска работа системы поиска попутчиков будет прекращена. Предварительные слушания по делу назначены на 1 августа 2019 года.

В начале ноября 2018 года иск в отношении онлайн — сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar с требованием запретить работу сервиса на территории России подала транспортная компания ООО «ТрансЛайн», к которой присоединилось ещё 27 организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в области перевозок.

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