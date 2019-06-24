В России могут запретить Blablacar по иску перевозчиков

Москва, , 17:30 — REGNUM Работу системы поиска транспортных средств и попутчиков Blablacar могут запретить в России. Соответствующее исковое заявление рассматривает Арбитражный суд Москвы, следует из данных, размещённых в картотеке судебных дел.

Истцом в деле выступает транспортная компания из Астрахани — ООО «ТРАНС ЛАЙН». К её иску также присоединился ряд других перевозчиков — преимущественно индивидуальных предпринимателей, а также две фирмы из Краснодарского края. Ответчиками по делу выступают Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и ООО «КОМЬЮТО РУС».

Согласно материалам дела, истец требует запретить распространять информацию на сайте Blablacar и его мобильной версии, а также запретить на территории РФ деятельность ООО «КОМЬЮТО РУС» в части работы сервиса Blablacar. Таким образом, в случае удовлетворения иска работа системы поиска попутчиков будет прекращена.

Суд принял исковое заявление и назначил предварительные слушания по делу на 1 августа 2019 года.

Отметим, что сервис Blablacar позволяет находить попутчиков водителям транспортных средств, которые по личным или рабочим вопросам едут в другой город, а пассажиры, соответственно, могут найти при помощи электронного сервиса автомобили, которые довезут их до нужного пункта. Стоимость поездок, как правило, ниже, чем на других видах транспорта, что по всей видимости и стало причиной иска со стороны транспортных компаний.

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