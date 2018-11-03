Транспортные компании требуют закрыть доступ к BlaBlaCar

Москва, , 07:44 — REGNUM Иск в отношении он-лайн сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar зарегистрирован в Таганском районном суде города Москвы 1 ноября, сообщает официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы.

Истцом выступила транспортная компания ООО «ТрансЛайн», к которой присоединилось еще 27 организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в области перевозок. Эти организации требуют запретить работу сервиса BlaBlaCar на территории России.

В исковом заявлении истцы отмечают, что отношения по перевозке автомобильным транспортом пассажиров регулируются нормами главы 40 ГК РФ, федеральным законом от 08.11.2007 года ФЗ №259 «Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и Правилами перевозки пассажиров, утвержденными постановлением правительства РФ №112 от 14.02.2009.

Истцы указывают, что этими нормами не предусматриваются такие виды перевозок как «совместные перевозки», предоставляемые онлайн-сервисами поиска попутчиков.

Использование сервиса позволяет перевозчикам осуществлять деятельность без наличия ремонтных баз и автобусных стоянок. Такие перевозчики не занимаются техническим осмотром транспортных средств и проведением других мероприятий, которые предусматриваются требованиями к осуществлению пассажирских перевозок.

Истцы сообщают, что из-за массового использования перевозчиками сервиса BlaBlaCar становится нерентабельным автобусное сообщение по целому ряду маршрутов. Истцы ссылаются на экспертов, оценивающих оборот рынка «попутчиков» в России в 16,3 млрд рублей. По данным транспортных компаний использование веб-сервиса вызвало 20% отток пассажиров с автовокзалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября сервис BlaBlaCar ввел платный доступ для пассажиров. Теперь для использования сервиса пассажирам необходимо будет оплатить доступ к сервису на один день или осуществлять ежемесячные платежи для регулярного доступа.