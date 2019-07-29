Москва, , 12:25 — REGNUM

Жители России назвали идеальный срок отпуска. По мнению 31%, продолжительность отпуска должна быть четыре недели. Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Отпуск Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Две и три недели считают идеальной продолжительностью отдыха по 21% опрошенных. Мечтают отдыхать более четырёх недель 15%. Десяти дней достаточно 4% граждан РФ.

Стоит отметить, что четыре недели и более предпочитают отдыхать граждане старше 25 лет. Молодым людям до 24 лет достаточно 10—14 дней.

Опрос проведен 16—18 июля 2019 года в 341 населенном пункте. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Читайте также: Отпуск гражданам РФ обходится дорого, показал опрос

Как сообщало ИА REGNUM, для большинства жителей России (37%) отпуск для бюджета семьи обходится дорого. Лишь 18% сказали, что не ощущают значительных трат.

На данную тему: Около 70% жителей России планируют отпуск, исходя из стоимости отдыха