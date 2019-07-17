Москва, , 03:48 — REGNUM

Самым важным фактором при выборе места отдыха российские граждане считают общую цену поездки, говорится в результатах соцопроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Согласно предъявленным данным, около 69% граждан России в первую очередь руководствуются стоимостью отдыха при выборе места для отпуска. Во вторую очередь российские туристы исходят из наличия определенных климатических или природных зон.

Также 16% респондентов назвали тишину и безопасность одним из важнейших факторов при выборе места отдыха. Также 9% отдают приоритет условиям проживания, 8% — инфраструктуре на месте отдыха, а еще 3% обращают внимание на популярность того или иного места отдыха.

Опрос проводился в марте 2019 года. Были опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.