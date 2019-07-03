Москва, , 08:41 — REGNUM

Для большинства жителей России (37%) отпуск для бюджета семьи обходится дорого. Лишь 18% сказали, что не ощущают значительных трат. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Отпуск Цитата из м/ф Каникулы в Простоквашино. реж Владимир Попов. 1980. СССР

Больше денег тратят в отпуске 31% опрошенных. Примерно столько же, сколько в обычные дни 18%, меньше трат на отдыхе у 6%.

Уже были в отпуске или только планируют отдыхать 45% жителей России. 12% работают без отпуска. У 40% нет отпуска, потому что они не работают.

21% опрошенных провели или собираются провести отпуск дома. 14% — в других местах в пределах России, 8% — на даче. Копят на отпуск 25% граждан РФ.

Если бы гражданам оплатили путёвку, они отправились бы в Крым, в Сочи, или в другие места по России (42%).

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 23 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (54%) привлекает отдых на природе — в горах, у моря, в лесу и т. д.

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