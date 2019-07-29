Новосибирск, , 04:53 — REGNUM

Воздух в Новосибирске стал чище. Датчики независимого сервиса CityAir утром сегодня, 29 июля, фиксируют практически во всех районах города три балла, и только в одном районе — Советском — четыре балла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее из-за дыма от лесных пожаров в Восточной Сибири уровень загрязнения воздуха оценивался в восемь баллов из десяти. В Новосибирске ещё 27 июля фиксировалось от пяти (Центральный и Октябрьский районы) до семи баллов (улица Первомайская).

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе — с 22 по 26 июля — новосибирцы массово обращались в больницу. Большинство из жалоб было связано с заболеваниями лёгочной системы — одышка, кашель, головные боли.

Отметим, что только в Красноярском крае по состоянию на 28 июля зарегистрировано 93 лесных пожара на общей площади 946 тыс. га.

Ранее новосибирский журналист Николай Сальников на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик с критикой федеральных властей, которые разрешили не тушить лесные пожары в Сибири из-за экономической нецелесообразности.

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В Новосибирской области и Алтайском крае из-за пожаров уже прошли одиночные пикеты.

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