Барнаул, , 14:47 — REGNUM

В Барнауле и Новосибирске появились активисты, уставшие ждать от властей вразумительного ответа по поводу масштабных сибирских природных пожаров, шлейф дыма от которых окутал значительные территории в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Как сообщает сегодня, 26 июля, «Тайга.инфо», речь идёт об одиночных пикетах.

Девушка в защитном маске, на которой написано «Сибирь горит» Цитата со страницы сайта «Тайга.Инфо»

К примеру, на площади Ленина в Новосибирске был замечен активист, который держал плакат «Сибирь горит, Москва молчит». В Барнауле протестную акцию организовали представители ЛДПР. На их плакатах можно было прочесть: «Берегите тайгу, вашу мать!», «Вводите ЧС! Хватит травить нас дымом!», «Власть, тебе выгодней травить нас дымом?!», «Россия горит, а власти плевать!».

Сибиряки добиваются введения режима ЧС из-за пожаров Цитата со страницы сайта «Тайга.Инфо»

Как заявила депутат алтайского заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова, правительство Алтайского края давно должно было созвать экстренное совещание по этой проблеме.

Между тем известно, что пока публично о проблеме «чёрного неба» алтайские власти предпочитают не высказываться, несмотря на то, что даже медики констатируют: местные жители стали чаще обращаться к докторам с жалобами на одышку и упадок сил.

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Многие пользователи обратили внимание на то, что последняя запись, сделанная в Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко, повествует о выпускниках губернаторской программы подготовки профессиональных кадров, а до этого глава региона вещал об открытии Шукшинского фестиваля. Но вот о том, что уже более недели жители региона задыхаются от шлейфа сибирских пожаров, накрывших регион, записей не обнаружено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже более двух миллионов гектаров горящего леса не будут потушены в Сибири и на Дальнем Востоке из-за экономической нецелесообразности. Каждый день горящие территории только увеличиваются. Жители регионов, страдающих от дымового шлейфа и мглы, поставили уже несколько десятков тысяч подписей под петицией с требованием ввести в Сибири режим ЧС. В этом их поддержали некоторые депутаты Госдумы РФ.

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