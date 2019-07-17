Арктические холодные массы уже на подступах к европейской части России, говорится в прогнозах синоптиков. Ультраполярное похолодание может серьёзно испортить конец самого жаркого месяца в году — июля. В воскресенье, 28 июля, ожидается выпадение мокрого снега. Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура, в зависимости от региона, окажется значительно ниже нормы — от 4 до 10 градусов.

Обширный циклон может задержаться над территориями европейских областей страны на несколько дней. А вместе с ним — ненастье и холод. Похолодание придёт и в столицу, однако до снега в выходные, полагают синоптики, не дойдёт. За всю историю наблюдений самые низкие температуры в эти дни отмечались в Москве 29 июля 1916 года (всего плюс 5,6 градуса), 30 июля 2006 года (плюс 7,6 градуса), 31 июля 1971 года (6,1 градуса).