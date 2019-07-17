В Татарии тридцатиградусную жару сменит похолодание
В Татарии 25 и 26 июля ожидаются жаркие дни, температура воздуха прогреется днем до 28 °C, ночью средняя температура составит около 18 °C. Однако уже в воскресенье, 28 июля, летнюю погоду сменит резкое похолодание.
Синоптик-любитель из Чувашии Владимир Михайлов отмечает, что в июле 2019 года есть схожесть с погодой 2015 года, когда тоже наблюдалась «отрицательная аномалия». В этом году средняя температура воздуха во второй декаде июля в Чебоксарах составила 18,3 градуса — это самое низкое значение с 2015 года. Четыре года назад в это же время в течение 20 дней показания термометров были значительно ниже климатической нормы, а дождей выпало вдвое больше среднемноголетних значений.
В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на период с 18:00 25 июля до 18:00 26 июля. Согласно информации Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Воронежской области ожидаются ливни, град, грозы, ветер усилится до 17 метров в секунду.