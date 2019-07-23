Омсукчан, , 04:39 — REGNUM

В Ягоднинском, Сусуманском и Омсукчанском районах Магаданской области в середине июля выпал снег. Местные жители публикуют фото явления природы в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад

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По прогнозам синоптиков колымчан ждало непривычно тёплое лето. Но у природы свои законы и в самой середине лета Магаданскую область накрыло снежным покровом.

Впрочем, как пишут люди в соцсетях, для них это не чудо — такое случается часто.

Единственно, кому стоит беспокоиться, так это автомобилистам, перепад температуры может сказаться и на технике, и на дорожном полотне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле, в высокогорных районах Дагестана выпал снет, а в 2018 году зима посреди лета пришла в Норильск.