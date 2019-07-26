Уфа, , 19:24 — REGNUM

С 29 июля в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы на территории Башкирии ожидается резкое похолодание. На следующей неделе в республике будет преобладать холодная погода с температурами воздуха на 5−7°С ниже обычных значений, сообщили ИА REGNUM в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики предупредили о надвигающемся на республику тумане 27 июля с видимостью 500−1000м. Днём в субботу ожидается усиление ветра, местами шквалистое до 15 м/с. На юге республике температура воздуха повысится до 33 °C.

В воскресенье, 28 июля, в большинстве районов пройдут грозовые дожди, возможен град.

А уже с понедельника температура воздуха упадёт до осенних значений: ночью до 3−9°С, днем — до 13−18°С. При этом будет пасмурно, местами ожидаются дожди.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в республику пришла дымная мгла от сибирских пожаров, отмечал эксперт постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Григорий Куксин.

В Башгидромете же причиной задымленности в республике, которую наблюдали жители Сибая, Учал, Ишимбая, а также в Кугарчинском, Баймакском и Зилаирском районах, назвали «области повышенного давления», установившиеся над территорией региона.

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