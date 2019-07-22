Пермь, , 12:15 — REGNUM

В Пермском крае к концу недели (22−28 июля) может заметно похолодать. Синоптики прогнозируют вторжения арктического воздуха на Урал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Период (25−26 июля), скорее всего, станет самым теплым в июле 2019 года для северных и западных районов края, а также, возможно, для Перми. Максимальная температура может повышаться до 28 градусов по Цельсию выше ноля.

Вторжение холода начнется 27−28 июля с северных рубежей региона, а затем распространится на весь край. Условия для похолодания создаст развитие антициклона над Скандинавией и циклона над Карским морем. Ожидается, что температура воздуха в Прикамье составит 15−18 градусов по Цельсию выше ноля.