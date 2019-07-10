Москва, 10 июля 2019, 11:13 — REGNUM
Летние каникулы российские школьники проводят дома в каждой четвертой семье (25%). Некоторые родители заявили, что их дети работают летом. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru
На даче или в деревне отдыхают 31% школьников. Это самые популярные места, куда родители отправляют детей.
Отправят своих чад в летние оздоровительные лагеря и на Черноморское побережье поедут по 16% родителей соответственно.
Проводят летние каникулы в турпоездках по России 6% школьников, отдыхают за границей — 5%, в пришкольных лагерях — 2%.
Опрос проведен 1—4 июля 2019 года в 219 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1000 1000 респондентов — родители детей школьного возраста.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России в первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули более 2,5 млн детей. В июне работали 33 тыс. детских учреждений для отдыха.
Развитие сюжета: Родители могут проверить надежность лагеря для своих детей