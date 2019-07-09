Москва, , 16:36 — REGNUM

Пакет законопроектов о создании специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вправе оказывать услуги по организации детского отдыха, позволят родителям удостовериться в надлежащем качестве отдыха для своих детей. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения в первом чтении пакета законопроектов, направленных на повышение качества и безопасности детского отдыха, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

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«Мы реализуем законодательные меры, направленные на повышение качества, а главное — безопасности детского отдыха. Уже действует закон, который усовершенствовал процедуру госзакупок в этой сфере — поставщики должны проходить предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь — организации безопасного отдыха детей», — заявил Володин.

Он отметил, что организации смогут попасть в реестр только после проведения специальной проверки. При этом организации, которые не прошли проверку или предоставили недостоверные сведения, а также те, кто нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, будут исключены из реестра.

«Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха, а за нарушение еще одним законопроектом вводятся серьезные штрафы — до 3 млн. рублей», — пояснил Володин.

По его словам, особенно важно, что реестр будет полностью открыт и доступен в интернете.

«Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых», — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что депутаты рассмотрят пакет законопроектов во втором чтении в приоритетном порядке в ходе осенней сессии 2019 года.