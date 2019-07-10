Москва, , 08:08 — REGNUM

В России в первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули более 2,5 млн детей. В июне работали 33 тыс. детских учреждений для отдыха, сообщили в Роспотребнадзоре.

В здравницах на морском побережье Крыма отдохнули более 65,5 тыс. детей. Положительный оздоровительный эффект отмечен у 94% детей.

Отмечается, что в июне были закрыты четыре несанкционированных оздоровительных лагеря.

Подробнее: Правительство Московской области и «Просвещение» восстановят детские лагеря

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Московской области и «Просвещение» восстановят детские лагеря. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на III Форуме социальных инноваций регионов.

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