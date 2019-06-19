Среда, 19 Июня 2019 года
17:39:34 МСК

Правительство Московской области и «Просвещение» восстановят детские лагеря

Экономика

«Системная реализация проекта с привлечением крупных инвесторов и партнеров позволит Московской области в течение 2-3 лет восстановить утраченную инфраструктуру детского отдыха»

Правительство Московской области и «Просвещение» восстановят детские лагеря
Иллюстрация: Пресс-служба ГК «Просвещение»
Правительство Московской области и «Просвещение» восстановят детские лагеря

Красногорск, 19 июня 2019, 17:39 — REGNUM  Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали на III Форуме социальных инноваций регионов заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Просвещение», в рамках взаимодействия будут восстановлены несколько десятков пионерских лагерей советского времени.

«Подписание соглашения является первым шагом в совместной работе по развитию имущественного комплекса бывших пионерских лагерей Подмосковья. Это позволит нам системно решить вопрос их восстановления, вовлечь невостребованные объекты в хозяйственный оборот и, что самое главное, получить большой социальный эффект — расширить инфраструктуру детского отдыха и образования в Московской области. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется отобрать «пилотные» объекты и подготовить технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования», — отметил Дмитрий Куракин.

Куратором проекта со стороны Правительства Московской области станет Министерство имущественных отношений.

«Системная реализация проекта с привлечением крупных инвесторов и партнеров позволит Московской области в течение 2−3 лет восстановить утраченную инфраструктуру детского отдыха», — отметил Владислав Коган, министр имущественных отношений Московской области.

«Организация детского летнего отдыха на протяжении многих лет требует системных преобразований — это касается как его формы, так и содержания. У «Просвещения» уже есть разработанные пилотные проекты по модернизации образовательной инфраструктуры, мы готовы их тиражировать на базе детских лагерей. Для расширения содержания образовательного блока мы предоставим наработанный методический опыт и практики, возможности и базу для профильного обучения сотрудников, что значительно сократит сроки реорганизации», — уточнил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

потрудничество Правительства Московской области и группы компаний «Просвещение» будет способствовать расширению возможностей для детского оздоровительного отдыха в регионе, создаст дополнительное образовательное пространство на территории Подмосковья, новые рабочие места и увеличит поступления в консолидированный бюджет области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация летнего отдыха детей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить