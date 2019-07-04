Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 22:08 — REGNUM

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», расположенный в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, ушёл с молотка почти за 3,5 млн рублей. Такую сумму предложило коммерческое предприятие ООО «АвтоФорум-Люкс». Приобрести зону отдыха намеревалось также физическое лицо.

Договор продажи

На «Орлёнок», расположенный в сосновом бору, претендовали два потенциальных покупателя — ООО «АвтоФорум-Люкс» и физическое лицо. В результате объект достался фирме, предложившей наибольшую сумму — 3, 454 млн рублей, сообщает издание «Панорама». Перепрофилировать объект, по имеющимся сведениям, новый собственник не будет.

Ранее сообщалось о том, что с просьбой о сохранении лагеря местные жители обратились к депутату Законодательного собрания Ростовской области Ирине Поляковой (КПРФ). Народная избранница направила запрос в областную прокуратуру, но надзорное ведомство нашло в процедуре ликвидации лагеря лишь формальные нарушения и внесло главе администрации Каменска-Шахтинского Константину Фетисову соответствующее представление.

«Ну, избавится от лагеря район, и где тогда будут отдыхать дети из малообеспеченных и не самых благополучных семей? Лично мне стыдно за решение депутатов городской думы Каменска-Шахтинского ликвидировать «Орлёнок» и продать всё это имущество, принадлежащее городу, с молотка. Как, уважаемые коллеги, вы сможете смотреть в глаза своим избирателям после этих решений? Как?» — задалась вопросом Полякова.

ИА REGNUM напоминает, что территория детского лагеря превышает 7 гектаров. До ближайшего населённого пункта — станицы Калитвенской — всего лишь семь километров, до реки Северский Донец — 600 метров.

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