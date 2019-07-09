Канск, Красноярский край, , 06:35 — REGNUM

В Красноярском крае жители города Канска, пострадавшие от подтопления, начали получать материальную помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минсоцполитики.

Заявления от пострадавших принимают сотрудники управления социальной защиты населения администрации Канска. Домовладения обследуются для определения размера выплат. К 8 июля обследовано 137 объектов. Это порядка 80% от общего количества подтопленных жилых домов. Оставшиеся домовладения должны обойти в ближайшие дни, после того, как завершится откачка воды.

В министерстве уточнили, что пострадавшие могут рассчитывать на получение двух видов выплат — это единовременная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией (до 10 тысяч рублей на человека) и средств резервного фонда краевого правительства.

Представленные пострадавшими документы для получения выплат рассматривает комиссия при управлении социальной защиты, заседания проходят ежедневно.

К 8 июля было принято 412 заявлений от жителей Канска. Средства уже должны быть перечислены по первым 92 рассмотренным заявлениям на выплаты до 10 тысяч на человека в связи с трудной жизненной ситуацией.

Что касается ещё одного вида помощи, в администрации Канска в ближайшее время составят список пострадавших и направят в правительство края для выделения средств, которые будут также переведены на счета граждан.

Кроме того, министерству сельского хозяйства и торговли поручено проконтролировать процесс оказания помощи жителям, потерявшим в паводке урожай. Администрация Канска должна организовать приём заявок на обеспечение пострадавших древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, город Канск серьёзно пострадал от паводка, пик которого пришёлся на 1 июля. На ту дату уровень воды в реке Кан в Канске находился примерно на уровне 4,4 метра (критический — 3,5 метра). В зоне паводка находились более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий. Пришлось эвакуировать порядка 80 человек.

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1 июля в Канске побывал губернатор Красноярского края Александр Усс. Чем обернулся его визит, читайте в материале ИА REGNUM «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска».

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