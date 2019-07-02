2 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Ещё не оправившийся от предыдущего «лесного» скандала красноярский губернатор Александр Усс угодил в новый. Масло в огонь подлила руководитель его пресс-службы, заявившая, что «не важно, кто кому как ответил», важно — что «губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения…» Как будто принимать решения для руководителя региона — это его личная добрая воля, а не должностная обязанность.

Кирилл Истомин, , 17:40 — REGNUM

Ещё не оправившийся от предыдущего «лесного» скандала красноярский губернатор Александр Усс угодил в новый. Произошло это в пострадавшем от паводка городе Канск, куда губернатор приехал оценить масштаб проблем и встретиться с жителями. Общественный резонанс получило видео, в котором глава региона грубит женщине: «Хотите… права мне качнуть?» Реакция губернаторской пресс-службы на инцидент Усса с горожанкой только ухудшила положение высокопоставленного чиновника. Руководитель пресс-службы уверена, что «не важно, кто кому как ответил», важно — что «губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения…» Как будто принимать решения для руководителя региона — это его личная добрая воля, а не должностная обязанность.

Оноре Домье. Карикатура на Луи-Филиппа

Качнул

На видеокадрах видно, как жительница Канска задаёт губернатору вполне логичный вопрос:

«А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?».

На что губернатор довольно резко отвечает:

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё».

Если размоет, то восстановят — наконец, выдавил из себя глава региона в ответ на закономерный вопрос.

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Высказывание о «качании прав» вызвало большой общественный резонанс не только в регионе, но и за его пределами. «Выступление» губернатора активно обсуждается в соцсетях.

«Приехал сказать, чтобы права не качали», — иронизирует подписчик группы «ЧП Канск».

«Вот теперь интересно, отреагирует ли кто-то сверху на подобное отношение лица при власти к народу, который оказался в бедственном положении», — вопрошает ещё одна подписчица.

Важное

На защиту Усса встала начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева. Она опубликовала эмоциональный пост в «Фейсбуке», суть которого сводилась к тому, что видео со словами губернатора «вырвано из контекста», а он молодец, потому что «оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска».

«По поводу видео в соцсетях и в некоторых СМИ с поездки в Канск губернатора. Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста. У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И именно по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений. Они касаются и мобильных общественных приемных, где людям помогут оформить необходимые документы, ответят на интересующие их вопросы. И тех дорог, которые необходимо будет отремонтировать после того, как спадёт вода. И материальной помощи пострадавшим», — пишет Уляшева.

В этой ситуации, по её словам, в принципе «не важно, кто кому как ответил».

«Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его цель была — лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные. Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ, задача которых (учитывая сегодняшний политический контекст) — выхватывать такие эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — резюмирует начальница.

Слуги народа

Однако её пост нашёл понимание не у всех. Об этом свидетельствуют и появившиеся под ним комментарии.

«Господин Усс забыл, что он — слуга народа. Не барин, а слуга. И протекция Кремля не спасёт, если слуга народа не научится этот народ уважать!» — пишет одна из пользователей.

Кстати, о барстве… Так активно защищающая губернатора Елена Уляшева сама является большой начальницей. Она возглавляет управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края с декабря 2017 года. У 45-летней чиновницы, получившей в своё время журналистское образование в Красноярском госуниверситете и работавшей потом в «Московском комсомольце» (от корреспондента до главреда), есть собственная приёмная, которая, видимо, должна отражать натиск назойливых журналистов.

Согласно сведениям о доходах за 2018 год, Уляшева заработала 2,4 млн рублей. А её супруг, заработавший 1,699 млн, является владельцем почти 90 (!!!) дачных участков. Далековато от реалий жизни обычного российского народа. Может быть, поэтому чиновница решила, что выезжать на территории, испытывающие бедствия, и решать проблемы — это жест доброй воли со стороны первого лица региона.

Между тем Усс должен был поехать в Канск — не потому, что он человек хороший, а поездка на место происшествия, где введён режим ЧС, — его волеизъявление. Настоящий губернатор — обязан. Потому что присягал:

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Красноярского края и законы Красноярского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Красноярского края, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Красноярского края».

А что касается «совершенно не важно, кто кому как ответил», руководителю управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края следует напомнить совет главы государства Владимира Путина чиновникам:

«…если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги… нельзя никогда допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам — ни в словах, ни в действиях».

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Прощение

Вместе с тем стало известно, что Усс всё же извинился перед жительницей Канска, с которой у него произошёл резкий разговор. Об этом стало известно РИА Новости, ж и не от него или его пресс-службы, а от самой жительницы, «качнувшей права»:

«Принёс извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос».

Она добавила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что всё было сказано на эмоциях.

Однако, по мнению сибирского политического аналитика Владимира Лифантьева, Усс, который уже более 30 лет находится у власти (перед назначением главой региона в 2017 году был долгое время спикером краевого парламента), просто «забронзовел».

»Если бы он был у власти два-три года, он бы пока понимал, что он слуга народа и его будущее избрание будет являться волей этого народа. А здесь человек уже уверенно себя чувствует в системе», — делает вывод собеседник ИА REGNUM.

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Осталось ждать прощения Кремля.