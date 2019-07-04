Минск, , 10:06 — REGNUM

В Минске, где накануне, 3 июля, прошёл салют по случаю Дня независимости, пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета 4 июля.

Также по теме: Минобороны Белоруссии уточнило число пострадавших во время салюта в Минске

При этом, по данным Минздрава республики, пострадали восемь человек, ещё одна женщина погибла. Как уточнил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, после инцидента в больницы были доставлены пять человек. Ещё трое пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой медучреждений города.

Читайте также: Во время торжеств в Минске погибла женщина

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июля, в центре Минска во время проведения праздничного салюта по случаю Дня независимости произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По данным следственного комитета Белоруссии, в результате разрушены салютные установки, разлётом осколков причинены телесные повреждения не менее чем десяти гражданам.

Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

В настоящее время создана следственная группа, которая займётся выяснение причин произошедшего. Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 («Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих») Уголовного кодекса Белоруссии.

Среди основных версий ЧП — неисправность салютных установок или фейерверочных изделий, а также неправильная эксплуатация салютных установок.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва салютует в честь 75-й годовщины освобождения Минска от нацистов