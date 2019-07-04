Минск, , 03:38 — REGNUM

Женщина 1955 г.р. погибла в результате взрыва фейерверка на берегу реки Свислочь в Минске, сообщает 4 июля БЕЛТА.

Инцидент произошёл во время торжеств по случаю Дня независимости Белоруссии. Женщина получила смертельное ранение, когда наблюдала за салютом на берегу Свислочи. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе празднеств в Минске ранения получили несколько человек, в том числе ребёнок. Причина в том, что несколько фейерверков взорвались на земле.