Минск, , 08:23 — REGNUM

В результате взрыва фейерверка в Минске погибла женщина, еще три человека пострадали, сообщает 4 июля пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

«В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия оборонного ведомства совместно со Следственным комитетом устанавливают причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 3 июля во время торжеств по случаю Дня независимости Белоруссии, когда несколько фейерверков взорвались прямо на земле. Погибшая женщина наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь.

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