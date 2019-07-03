Москва, , 13:02 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября решить вопрос с присвоением статуса ветеранов боевых действий ополченцам, воевавшим с боевиками в 1999 году на территории Дагестана. Ответственным за исполнение указан премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам РФ, которые в августе — сентябре 1999 г. в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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Напомним, 20 июня во время «прямой линии» к президенту обратились жители Ботлихского района Дагестана, оказавшие сопротивление вторгшейся в республику банде международных террористов. Горцы попросили главу государства приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. Владимир Путин дал положительный ответ и поручил правительству не затягивать с решением вопроса. Позже, 26 июня, депутат Умахан Умаханов («Единая Россия») внёс в Госдуму соответствующий законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным дагестанских властей, в отряды самообороны в августе-сентябре 1999 года были включены порядка 20 тыс. жителей республики. Из них в боевых действиях в ходе контртеррористической операции принимали участие свыше 10 тыс. человек.

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