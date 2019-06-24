Ветеранами боевых действий могут стать до 20 тыс. ополченцев из Дагестана

Махачкала, , 10:40 — REGNUM Порядка 20 тыс. дагестанцев были включены в отряды самообороны после вторжения в республику в 1999 году банды международных террористов. Из них в боевых действиях в ходе контртеррористической операции участвовали чуть более 10 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе регионального правительства.

Под руководством первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос установления ополченцам статуса ветерана боевых действий. В ходе диалога была отмечена необходимость скорейшего завершения всех правовых и административных процедур.

«Придание членам отрядов самообороны статуса «ветерана боевых действий», безусловно, приведет к восстановлению социальной справедливости. Данная работа уже активно ведется на республиканском уровне, и после установления правового статуса ополченцев на федеральном уровне в республике будет организована работа по предоставлению им мер социальной поддержки», — подчеркнул Анатолий Карибов.

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Напомним, 20 июня в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратились участники событий 1999 года из села Ботлих. Они попросили рассмотреть вопрос о присвоении статуса участника боевых действий жителям Дагестана, которые наряду с военнослужащими и силовиками отражали атаки боевиков. В ответ Путин поручил правительству страны как можно скорее приравнять народных ополченцев к ветеранам боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вторглись более двух тысяч боевиков под командованием чеченского полевого командира Шамиля Басаева и исламистского военного лидера из Саудовской Аравии Хаттаба. Они добивались «освобождения мусульманского Кавказа от российского имперского ига».

Бои в республике продолжались более месяца, проходили они на территории Ботлихского, Буйнакского, Новолакского и Цумадинского районов. Только 15 сентября министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена. Вытеснение боевиков далось немалой ценой: в ходе кампании были убиты более 270 солдат и офицеров, ранения, по разным данным, получили от 800 до 950 военнослужащих. Кроме того, в боях погибли порядка 40 народных ополченцев.

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