Четверг, 20 Июня 2019 года
15:54:25 МСК

Путин поручил приравнять сражавшихся на Кавказе ополченцев к ветеранам

Политика

«Нужно внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона»

Москва, 20 июня 2019, 14:47 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе. Об этом глава государства заявил 20 июня в ходе «прямой линии».

«Нужно внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит их приравнять к ветеранам военных действий», — заявил российский лидер, добавив, что правительству поручено сделать это как можно быстрее.

По словам Путина, если бы террористам в начале 2000-х годов удалось реализовать свой план в Дагестане, то тогда бы возникли системные проблемы на Северном Кавказе, а потом и в Поволжье.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить