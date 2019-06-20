Путин поручил приравнять сражавшихся на Кавказе ополченцев к ветеранам

Москва, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе. Об этом глава государства заявил 20 июня в ходе «прямой линии».

«Нужно внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит их приравнять к ветеранам военных действий», — заявил российский лидер, добавив, что правительству поручено сделать это как можно быстрее.

По словам Путина, если бы террористам в начале 2000-х годов удалось реализовать свой план в Дагестане, то тогда бы возникли системные проблемы на Северном Кавказе, а потом и в Поволжье.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным.

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