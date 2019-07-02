Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM

В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении бизнесмена Максима Корнеева, владельца компании «СтройСоюз СВ», главного фигуранта резонансной истории о похищении федеральных средств, выделенных на строительство в Петербурге новой сцены Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы. Помимо крупного мошенничества вокруг петербургского театра, в обвинение Корнееву добавили московский эпизод, связанный с МХАТ им. А.П. Чехова.

Вместе с Корнеевым по делу проходит Вячеслав Карасев, заместитель директора по экономике и финансам ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры РФ. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 2 июля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в период с октября 2015 года по март 2016 года Корнеев совершил хищение денежных средств ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», выделенных на строительство нового здания МДТ, на общую сумму 45 млн 538 тыс. рублей.

Кроме того, Корнеев обвиняется в хищении в 2016 году 209 млн 830 тыс. рублей при поставке технологического оборудования для технического оснащения ФГБУК «Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова» и строительстве здания филиала МХАТ на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей в ЮАО Москвы.

Как считает следствие, Корнеев склонил Карасева использовать свои полномочия вопреки интересам службы и в интересах Корнеева.

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Как сообщало ИА REGNUM, по громкому делу изначально проходило трое лиц, возглавлявших ООО «Стройсоюз СВ», которое получило подряд Министерства культуры РФ на строительство в центре Петербурга нового здания театра Льва Додина. Все фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ России в феврале 2018 года, позже двое из них были отпущены под подписку о невыезде, а Корнеев остался под стражей.

14 февраля 2019 года предприниматель Ольга Шарикова, дело в отношении которой слушалось в особом порядке, была приговорена за пособничество в мошенничестве к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

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Гендиректор ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «Строительная расчетная компания» Александр Пучков, обвинявшийся в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, признал вину и 19 февраля получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в 450 тыс. рублей.

В настоящее время здание новой сцены МДТ возводится в Петербурге другим подрядчиком на Звенигородской улице, 7.

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