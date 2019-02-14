Вынесен первый приговор по «делу МДТ» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Предпринимательница Ольга Шарикова стала первой осужденной по громкому уголовному делу о мошенническом похищении государственных средств, выделенных на строительство новой сцены Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы.

Напомним, по этому делу проходят трое предпринимателей, действовавших от имени компаний «СтройСоюз СВ» и «М-Проект».

Как установил Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, Шарикова, являясь сотрудником ООО"Стройсоюз СВ», в 2015—2016 годах совершила пособничество в мошенническом похищении денежных средств ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», выделенных на строительство новой сцены МДТ. Общая сумма похищенного составила не менее 45 млн 538 тыс. рублей.

Дело в отношении Шариковой слушалось в особом порядке, который применяется в случае признания обвиняемым своей вины и сотрудничестве со следствием.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года», — сообщили 14 февраля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о мошенничестве при строительстве новой сцены МДТ добралось до суда