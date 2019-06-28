28 июня 2019 | Время чтения 9 мин

Разбившийся самолет в аэропорту Нижнеангарска; угрожающий перерасти в вооруженное противостояние конфликт жителей эвенкийского села с добытчиками нефрита в Бурятии и строительство здания Национального музея, ради которого планируется снести недавно отремонтированный за миллионы рублей стадион, в обзоре главных событий недели.

Владимир Бадмаев, , 15:50 — REGNUM

Минувшая неделя в Бурятии, с 22 по 28 июня, выдалась богатой на резонансные события. О главных из них — в обзоре ИА REGNUM.

Монумент «Мать Бурятия» Иван Шилов © ИА REGNUM

Главное о катастрофе Ан-24

Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершал обычный рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск утром 27 июня. Примерно за 30 км до пункта назначения экипаж воздушного судна передал сигнал бедствия, доложив об отказе левого двигателя во время снижения для захода на посадку.

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В результате жесткой посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. На видео, которое снимал один из пассажиров вплоть до момента столкновения, видно, что самолет выкатился в правую сторону от полосы. Как предположили эксперты, неисправный двигатель, по всей видимости, не позволил пилотам нормально погасить скорость Ан-24 и удержаться на ВПП.

В результате катастрофы погибли командир корабля Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Оба имели большой опыт — общий налет Коломина за 34 года работы составил почти 16 тыс. часов. Стаж работы бортмеханика — 35 лет, в ходе которых он налетал почти 14 тыс. часов. Чуть позже в руководстве Бурятии их назовут героями, спасшими пассажиров.

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На месте авиакатастрофы Sledcom.ru

За медицинской помощью обратились 33 человека с различными травмами, отравлением продуктами горения. В их числе работник наземных служб аэропорта, помогавший эвакуировать пассажиров. Восемь человек были госпитализированы, четверо из которых — двое подростков и двое взрослых — были доставлены вертолетом санитарной авиации в Улан-Удэ. В минздраве республики отметили, что угрозы жизни пострадавшим нет.

Выяснять детали произошедшего будут следственные органы, возбудившие уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление СКР для наиболее полного, объективного и оперативного расследования. На место происшествия также направлены «криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий».

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Частная тюрьма в тайге

До падения самолета основной и самой «горячей» темой в республике оставался конфликт между жителями поселка Россошино в Баунтовском районе Бурятии и компанией по добыче нефрита «Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП). Тема впервые была поднята еще 20 июня депутатом Народного Хурала (парламента республики — прим. ИА REGNUM ) Виктором Малышенко, зачитавшим на сессии обращение жителей.

Они писали, что на протяжении существования поселка Россошино занимались и занимаются традиционной хозяйственной деятельностью — промысловой охотой и рыбалкой. Но так было до тех пор, как утверждают местные жители, пока сюда не зашло частное предприятие по добыче нефрита. Их начали выгонять с охотничьих угодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу. В поисках дорогих камней, по словам жителей, компания также перекапывает русло реки Нижняя Ципа, в которой зимуют и нерестятся краснокнижные рыбы. Самих охотников патрули компании захватывают и отбирают средства передвижения.

Виктор Дени. Капитал

«Задерживают и увозят на рудники, где держат до четырех дней. На руднике построена своя тюрьма. В это время наше имущество приводят в негодность, спальные мешки отбирают, продукты уничтожают, портят обувь. Дают горсть крупы и отпускают. А в тайге это зачастую смерть», — отмечают жители в письме.

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Чуть позже появилось видео, в котором жители обратились уже напрямую к президенту Владимиру Путину.

Из видеообращения жителей Россошино «Нас, коренных жителей, стали выгонять из охотугодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу, чтобы не было возможности вести промысловую охоту. Сотрудники скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием, при этом говорят: «Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете, и это не ваш теперь дом».

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Жители Россошино Цитата из видео Обращение жителей Россошино к Путину. youtube.com

В руководстве республики для расследования создали межведомственную комиссию в составе Росприроднадзора, уполномоченного по правам человека в Бурятии и представителей прокуратуры республики. Тем временем в самой компании по добыче нефрита заявили, что впервые слышат о жалобе, и начали внутреннее расследование. По словам генерального директора компании Александра Воронкова, они серьезно отнеслись к озвученным обвинениям.

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На тропу войны?

Однако ситуация уже грозит выйти из-под контроля и перейти отнюдь не в мирное русло. Как пишет газета «Номер один», недавно в лесу подстрелили местного парня из деревни. Жители заявляют, что это может стать последней каплей в чаше терпения эвенков.

«Нашего парня, когда он был в тайге, застали люди в масках. Парень увидел их и бросился бежать, они за ним, открыли стрельбу. Стрелял в него мужчина в полицейской форме. Первая пуля царапнула плечо, вторая угодила в ногу, в бедро», — пишет газета.

Ему удалось выползти из тайги лишь через десять дней. Его повезли в Читу для лечения и обращения в полицию, поскольку правоохранителям своего района в Россошино уже не верят.

«Пулю вынули из ноги, отдали на баллистическую экспертизу. Как пояснили эксперты, стреляли из травмата, но заряженного как-то по-особенному. По сути, оружие было заряжено на убийство. Если бы пуля попала в спину или шею, парень бы не выжил. Мать парня вне себя от ярости. Она сейчас в другом городе, но хочет вернуться в поселок и, взяв ружье, отомстить за сына», — сообщил местный житель, депутат поселения Усойское-Эвенкийское Сергей Агафонов.

Сергей Агафонов «Кто давал право этим людям стрелять в наших сыновей? Поднимать национальный вопрос, оскорблять, избивать? Даже если кто-то нарушил закон, то и пусть его накажут по закону, а не такими варварскими способами! Понятно, что сверху молчат и делают вид, что нас не существует, так как боятся потерять поток налоговых денег от ЗГРП в нищий бюджет, но кто будет думать о нас — о народе республики?»

Охота на людей (сс) jasongillman

Поселок бурлит от негодования. Люди готовы идти на крайние меры, если власти республики не услышат их крик о помощи, а полиция закроет глаза на ранение человека.

«Вы знаете, как стреляют эвенкийские охотники? Лучше вам и не знать. Если чиновники не хотят защищать нас, тогда мы сами защитим и себя, и свою землю. С оружием у нас уже готовы выйти и стар и млад. Хватит хозяйничать на нашей земле и притеснять народ!» — заявили сельчане.

По всей видимости, столь весомые аргументы (многие из эвенков проявили себя в годы Великой Отечественной войны как отличные снайперы) повлияли на руководство компании и республики. На сходе граждан 27 июня Александр Воронков, как сообщает «Номер один», принес извинения россошинцам за действия своих подчиненных.

По словам Сергея Агафонова, гендиректор пообещал наказать своих подчиненных, а также брать на работу местных жителей. Последние были рады это услышать, но пока опускать руки они не намерены.

«Уполномоченная по правам человека сейчас решает вопрос о предоставлении вертолета, для того, чтобы мы наглядно показали и рассказали и о тюрьме, да и в целом показали все, что происходит в нашей тайге. Мы хотим, чтобы проверка было доскональной и объективной», — надеются россошинцы.

Разрушить, чтобы построить

Другим депутатом Народного Хурала был поднят еще один спорный вопрос, затронувший интересы многих жителей. На своей странице в «Фейсбуке» Михаил Гергенов обратился к властям республики с вопросом о возможном сносе стадиона «Спартак» Бурятского государственного университета и строительства вместо него здания Национального музея. Взамен БГУ обещают безвозмездно передать Центральный стадион. Идею депутат назвал правильной и неправильной одновременно. Очевидные плюсы от этой рокировки, такие как создание кластера музей — театр, по его мнению, перекрываются не менее очевидными минусами. Один из которых состоит в том, стадион БГУ только недавно прошел реконструкцию — здесь постелили искусственное футбольное поле за 14 млн.

«И главный вопрос — а почему бесплатно передаем? Ведь строили за республиканские и федеральные деньги объект стоимостью 2 млрд руб. Шикарный подарок!» — возмутился депутат.

Для Национального музея построят здание в виде цветка ая-ганга Egov-buryatia.ru

Есть противники этого решения и среди работников «Спартака». Для пауэрлифтеров этот стадион, по сообщению телеканала «Ариг Ус», является вторым домом. Лучники вообще считают, что если убрать лукодром, расположенный на стадионе, то стрельба из лука в Бурятии прекратит существование.

«Я не знаю, зачем его рушить, чтобы потом то же самое построить, я считаю, это неразумно, по крайней мере. Ну неужели у нас земли в Бурятии мало свободной?» — возмутился завкафедрой физического воспитания БГУ Сергей Воложанин.

Для университета в целом предлагаемый обмен может повлечь большие проблемы. Большие, прежде всего, в финансовом смысле. За последние три года БГУ вложил в ремонт «Спартака» около 10 миллионов рублей. Содержание Центрального будет обходиться почти в пять раз дороже ежегодно.

Однако власти считают, что Национальный музей должен все же находиться в центре столицы.