Улан-Удэ, , 13:01 — REGNUM

Экипаж самолета Ан-24, разбившегося в аэропорту Нижнеангарска, доложил об отказе левого двигателя во время снижения для захода на посадку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росавиации, это произошло на удалении 30 км от аэропорта.

«Аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность. После приземления самолет выкатился на боковую полосу безопасности за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническими сооружениями аэродрома и загорелся», — сообщили в агентстве.

Экипаж воздушного судна и аварийно-спасательная служба аэропорта провела эвакуацию всех находившихся на борту воздушного судна. Погибли командир корабля Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Власти республики назвали экипаж Ан-24 героями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на борту находилось 47 человек, из них 43 пассажира. 31 человек обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы. В минздраве Бурятии отметили, что их жизни ничто не угрожает.

Напомним, самолет выкатился за пределы взлетной полосы и столкнулся с очистными сооружениями, после чего загорелся. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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