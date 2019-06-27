Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM

Стали известны имена погибших членов экипажа при катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии. Как сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев на своей странице в «Фейсбуке», погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.

За медицинской помощью, напомним, обратились 19 человек. Для оказания оперативной помощи пострадавшим министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев проведет телемост с Нижнеангарском. Такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов.

«Медицинскую помощь оказывают специалисты Нижнеангарской центральной районной больницы и отделенческой больницы на станции Северобайкальск ОАО РЖД. В аэропорту дежурят две бригады врачей», — сообщили в пресс-службе правительства.

Тем временем огнеборцы отчитались о ликвидации открытого пожара, начавшегося в аэропорту Нижнеангарска после столкновения самолета со зданием очистных.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа произошла в аэропорту Нижнеангарска. Ан-24 совершил жёсткую посадку, выкатился за пределы взлетной полосы и столкнулся с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся. На борту находились 47 человек, в том числе четверо членов экипажа. Возбуждено уголовное дело.

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