Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM

Уголовное дело по факту авиакатастрофы в Бурятии передали в Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это было сделано для наиболее полного, объективного и оперативного расследования по поручению председателя СКР.

«Кроме того, главой СК России на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий», — отметили в пресс-службе.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту катастрофы Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, 27 июня 2019 года в 10 часов 30 минут по местному времени потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом ИК-200 по маршруту «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск». При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего произошло его возгорание.

По предварительным данным, в результате катастрофы два члена экипажа погибли, 14 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее по теме:

Подробности авиакатастрофы в Бурятии: произошло возгорание самолёта

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту катастрофы самолёта Ан-24

Количество пострадавших при аварийной посадке самолёта в Бурятии выросло