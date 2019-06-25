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Рогозин: экипаж МКС выполнил задачу полностью

Общество

Старт 3 декабря сопровождался колоссальным напряжением, напомнил глава Роскосмоса

Москва, 25 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Участники 59-й экспедиции на МКС вернулись на Землю, полностью выполнив свои задачи. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем микроблоге в Twitter.

«Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», — отметил Рогозин.

Он напомнил, что старт 3 декабря сопровождался колоссальным напряжением. Отправке космонавтов на орбиту предшествовала октябрьская авария космического корабля «Союза МС-10», на борту которого находились Алексей Овчинин и Тайлер Хейг.

Как сообщало ИА REGNUM, спускаемый аппарат с членами экипажа МКС приземлился 25 июня в 05:47 мск на территории Казахстана. Российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн (США) и Давид Сен-Жак (Канада) благополучно завершили полет.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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