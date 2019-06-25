Экипаж «Союз МС-11» вернулся на Землю после 204-дневного пребывания на МКС

Москва, , 06:21 — REGNUM Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» во главе с российским космонавтом Олег Кононенко, благополучно вернулся на Землю после 204-дневного пребывания на Международной космической станции. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спускаемый аппарат совершил посадку 25 июня 2019 года в 05:47 мск, в соответствии с предусмотренным графиком.

«За время пребывания на Международной космической станции экипаж полностью выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-58 и МКС-59, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями», — пояснили в Роскосмосе.

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Отмечается также, что для Кононенко этот полёт околоземную орбиту стал четвертым по счёту. В настоящее время он является рекордсменом по продолжительности пребывания на МКС — 737 суток. Космонавт Роскосмоса провёл свыше полусотни экспериментов и исследований по российской научной программе. В частности, он установил на борту МКС «умную полку», которая позволит облегчить работу экипажей, и провел уникальный эксперимент по печати живых тканей на 3D-биопринтере.

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