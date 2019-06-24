На борту МКС завершилась «пересменка» экипажей

Москва, , 13:30 — REGNUM Пятьдесят девятая длительная экспедиция на Международную космическую станцию завершает свою работу. На смену ей пришёл экипаж во главе с российским космонавтом Алексеем Овчининым, сообщает 24 июня пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Пересменка» экипажей прошла накануне. Командир 59-й экспедиции космонавт Олег Кононенко возглавляет её с декабря 2018 года. Вместе с Овчининым он подписал акт передачи полномочий.

Предполагается, что экипаж Кононенко вернётся на Землю утром 25 июня. Посадка транспортного корабля пройдет в 05:49 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Работу на МКС продолжит экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина, астронавтов Ника Хейга и Кристины Кук. До прихода корабля «Союз МС-13» в июле 2019 года они будут находиться на борту космической станции втроём.

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