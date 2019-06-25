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Велопрокат в Москве бьёт рекорды: 2 млн поездок

Общество

За два месяца

Москва, 25 июня 2019, 07:28 — REGNUM  Велопрокат в Москве пользуются большой популярностью у москвичей и гостей столицы. За два месяца совершено 2 млн поездок, сообщается на портале столичного градоначальника.

По словам заммэра Максима Ликсутова, это новый рекорд столичного велопроката. Это почти половина всех поездок сезона 2018 года — за шесть месяцев было совершено более 4 млн поездок на велосипедах.

В этом сезоне в Москве открыто 100 новых станций проката велосипедов. Всего гражданам доступны 530 станций и более 5 тыс. велосипедов. За семь лет сеть станций велопроката выросла почти в 10 раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего те жители России, которые умеет кататься на велосипеде, используют его для досуга и прогулок — 57%, в Москве и Санкт-Петербурге — 78%.

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