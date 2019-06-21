Жители РФ объяснили основную причину низкой популярности велосипеда

Москва, , 11:18 — REGNUM Велосипед в России имеют 27% граждан. Ещё у 5% есть роликовые коньки, самокат (4%) и скейтборд (2%). У 67% нет ничего из перечисленного спортинвентаря. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Велосипед не является основным ежедневным транспортом для поездок на работу или учебу (19%), но он используется для поездок по делам (21%) и для занятий спортом (30%). Чаще велосипедом пользуются мужчины (33%) и молодёжь.

Основная причина низкой популярности велосипеда — это неразвитость городской инфраструктуры для велосипедистов, отсутствуют дорожки с разметкой (57%). Необходимо повысить безопасность дорожного движения (31%) и организовать велостоянки (20%.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, предпочитают ездить на велосипеде в тёплое время года 51% граждан РФ. 23% ездят несколько раз в неделю, 15% — один раз в месяц и реже.

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